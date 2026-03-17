Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei warnt: Nichts bestellt, trotzdem Pakete geliefert bekommen

Jarmen-Tutow (ots)

Am Montag, 16. März 2026, meldete sich eine 63-Jährige bei der Polizei, um einen ungewöhnlichen Betrug anzuzeigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bekommt die Frau aus dem Raum Jarmen-Tutow seit circa einem Monat immer wieder Pakete an ihre Wohnanschrift geliefert, deren Inhalt sie jedoch nie bestellt hatte. Nach einem Gespräch mit den Versandhäusern erhärtete sich der Verdacht der 63-Jährigen, dass etwas nicht stimmen konnte, woraufhin sie sich an die Polizei wandte.

Was zunächst vielleicht harmlos klingt, kann jedoch durchaus Teil einer kriminellen Masche sein.

Täter könnten beispielsweise zu Lasten gestohlener Kreditkarten oder Konten Waren bestellen und diese an eine andere Adresse liefern lassen. In weiterer Folge könnten die Täter dann versuchen das Paket abzufangen oder den Empfänger des Paketes zu kontaktieren, um an die bestellte Ware zu gelangen. Zudem könnte es sich ebenfalls um "Testbestellungen" handeln. Nachdem zuvor illegal Daten erlangt wurden, können Betrüger so testen, ob die Bestellungen zugestellt werden und die Daten korrekt sind.

Die Polizei rät daher:

- Werden Sie stutzig, wenn Sie mehrfach Pakete erhalten, die Sie nicht bestellt haben.

- Verweigern Sie die Annahme des Paketes, wenn Sie keine Sendung erwarten oder bringen Sie es zurück.

- Kontaktieren Sie den Shop oder das Versandhaus, bei welchem die Bestellung aufgegeben wurde.

- Prüfen Sie Ihre Konten auf Abbuchungen, die Sie nicht zuordnen können und eventuell in Verbindung mit der Bestellung stehen könnten. Dies könnte ein Hinweis auf den Missbrauch Ihrer Daten sein.

- Sperren Sie gegebenenfalls Ihre Nutzer- und Bankkonten.

- Informieren Sie die Polizei, vor allem, wenn Sie häufiger Pakete erhalten, die sie nicht bestellt haben.

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