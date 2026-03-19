Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Brand eines Mehrfamilienhauses in Marlow

Marlow (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstag (19. März 2026) kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Marlow (Pappeleck).

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine Wohnung im Erdgeschoss in voller Ausdehnung in Brand. Infolge des Feuers wurde das gesamte Gebäude stark verraucht. Alle zwölf Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden.

Mehrere Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Vier Bewohner erlitten offenbar leichte Verletzungen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung und wurden medizinisch versorgt. Auch zwei eingesetzte Polizeibeamte zogen sich vermutlich eine Rauchgasintoxikation zu.

Für die betroffenen Bewohner werden aktuell Notunterkünfte organisiert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Es wird nachberichtet.

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