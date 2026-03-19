POL-NB: Suche nach 15-Jähriger

Marlow (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstag (19. März 2026) kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Marlow (Pappeleck). Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine Wohnung im Erdgeschoss in voller Ausdehnung in Brand. Infolge des Feuers wurde das gesamte Gebäude stark verraucht. Alle zwölf Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Mehrere Wohnungen sind derzeit ...

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