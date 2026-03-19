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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Suche nach 15-Jähriger

Neubrandenburg (ots)

Die Neubrandenburger Polizei sucht aktuell nach einer vermissten 15-Jährigen, die dringend medizinische Hilfe braucht. Beschreibung und Bild sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/435a3txk

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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