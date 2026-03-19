Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Suche nach 15-Jähriger
Neubrandenburg (ots)
Die Neubrandenburger Polizei sucht aktuell nach einer vermissten 15-Jährigen, die dringend medizinische Hilfe braucht. Beschreibung und Bild sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/435a3txk
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