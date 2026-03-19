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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht: Körperliche Auseinandersetzung in Stralsund

Stralsund (ots)

Am gestrigen Mittwoch (18. März 2026) wurde die Stralsunder Polizei gegen 09:30 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer Frau bei einem Einkaufszentrum am Grünhufer Bogen informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 29-jähriger syrischer Staatsangehöriger von einem bislang unbekannten Mann mit einem Teleskopschlagstock auf den Kopf geschlagen, wodurch dieser sichtbare Verletzungen erlitt. Der 29-Jährige schlug mit einem Holzstock auf den unbekannten Mann ein. Eine 28-jährige deutsche Beteiligte ging bei der Auseinandersetzung offenbar dazwischen und blieb augenscheinlich unverletzt. Der 29-jährige Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu der unbekannten Person machen können, sich bei der Polizei in Stralsund (Tel.: 03831 28900), über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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