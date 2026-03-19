Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger
Neubrandenburg (ots)
Die vermisste 15-Jährige (Meldung von heute 09:29 Uhr) konnte wohlbehalten gefunden werden. Wer die Fahndung mit Details und Fotos veröffentlicht hat, wird um sofortige Löschung sämtlicher personenbezogener Daten gebeten.
Rückfragen bitte an:
Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell