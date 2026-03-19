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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Demmin

Demmin (LK MSE) (ots)

Am 19.03.2026 gegen 16:56 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Verkehrsunfall in der Loitzer Straße in Demmin (Höhe ehemaliges Krankenhaus) informiert. Beteiligt waren ein Lkw und ein Pkw.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 43-jährige deutsche Fahrer eines Pkw die Loitzer Straße und geriet vermutlich infolge Alkoholeinflusses in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw (Sattelzug).

Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Demmin aus dem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Krankenhaus Demmin verbracht.

Ein 16-jähriger deutscher Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Pkw-Fahrer ein Atemalkoholwert von 2,87 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurden Kräfte der Besonderen Verkehrsüberwachung zur Auswertung des Fahrtschreibers eingesetzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Loitzer Straße voll gesperrt werden. Die Maßnahmen konnten gegen 20:14 Uhr beendet werden.

Alle beteiligten Personen sind deutscher Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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