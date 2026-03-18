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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Hildburghausen (ots)

Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr stieß vermutlich der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines Lkw samt Auflieger mit dem Kennzeichenkürzel "HEF" gegen eine Mauer und einen Strauch in der Oberen Gasse in Hildburghausen. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte er die Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0067818/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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