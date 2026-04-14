Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260414.2 Wesselburen: Fahrzeug beschädigt Zaun einer Kläranlage und entfernt sich

Wesselburen (ots)

Am Sonntag kam es in Wesselburen auf dem Gelände der Kläranlage zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein Fahrzeug Teile der Umzäunung und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Neuenkirchener Weg beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Grundstück der Kläranlage zwei Zaunelemente und einen Pfosten. Bei den beschädigten Teilen handelt es sich um dunkelgrün lackierte Elemente eines Stabmattenzauns mit einer Breite von jeweils 2,50 Metern und einer Höhe von 2,00 Metern.

Nach der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrzeug den Schaden verursachte. Reifenspuren zeichneten sich sowohl auf dem Grünstreifen vor dem Grundstückszaun als auch auf dem Gelände der Anlage ab. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

Der Verursacher meldete sich bislang nicht. Die Polizeistation Wesselburen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter 04833 448976.

Björn Gustke

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