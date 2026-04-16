Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260416.2 Sankt Michaelisdonn: Unbekannte dringen in Vereinsheim ein und entwenden Bargeld

Sankt Michaelisdonn (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in Sankt Michaelisdonn in das Vereinsheim eines Luftsportvereins ein und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei in Heide ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 10:45 Uhr, in der Straße Hopen in Sankt Michaelisdonn. Die Täter schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, öffneten das Fenster und gelangten so in das Gebäude.

Im Inneren entnahmen sie Bargeld und verließen das Vereinsheim anschließend über den Haupteingang. Danach entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Heide bearbeitet den Fall und bittet um Hinweise. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Vereinsheims bemerkt hat, wird gebeten, sich unter 0481 940 melden.

Björn Gustke

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