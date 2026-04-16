Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Hagnau

Verkehrsunfall fordert vier Verletzte

Gegen einen 44-jährigen Kia-Fahrer ermittelt der Polizeiposten Meersburg wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, nachdem dieser am Donnerstagmorgen kurz vor 8.30 Uhr auf der B 31 einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat. Mutmaßlich aufgrund von Sekundenschlaf geriet der Mann zwischen Immenstaad und Hagnau in Fahrtrichtung Hagnau auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er zunächst mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 68-Jährigen sowie mit dem dahinter fahrenden Mercedes einer 70-jährigen Frau. Ein hinter dem Unfallverursacher befindlicher 56-Jähriger fuhr mit seinem Wagen über Trümmerteile auf der Fahrbahn und kam dabei nach rechts von der Straße ab. Der VW eines ebenfalls nachfolgenden 34-Jährigen wurde indes von Trümmerteilen getroffen, weshalb er nach rechts auswich und einen Leitpfosten erfasste. Durch den Verkehrsunfall wurden der 44-jährige Verursacher, seine 21 Jahre alte Beifahrerin sowie der 68-Jährige und die 70-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mit Ausnahme des Wagens des 34-Jährigen waren alle beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei über 100.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beide Richtungen bis 10.30 Uhr voll gesperrt.

Langenargen/ B 31

Auffahrunfall

Über 8.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 21 Uhr an der Auffahrt zur B 31 bei Oberdorf. Ein 56-jähriger VW-Fahrer erkannte an einem dortigen Stoppschild die Situation zu spät und prallte auf den vorschriftsmäßig anhaltenden Audi eines 37-Jährigen. Während am VW rund 3.000 Euro Schaden entstand, wird dieser am Audi auf etwa 5.000 Euro beziffert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Den 56-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld.

Tettnang

Kollision beim Abbiegen- zwei Personen leicht verletzt

Beim Abbiegen von der Seestraße auf die B 467 hat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ein 24-jähriger Renault-Fahrer einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Er missachtete beim Abbiegevorgang den Vorrang eines 37-jährigen Alfa Romeo-Lenkers, woraufhin es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der Unfallverursacher sowie die 31-Jährige Beifahrerin im Alfa Romeo erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Salem

Radfahrer beleidigt Kind nach Sturz - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der Schlossseeallee und der Weildorfer Straße, sucht die Polizei nach einem unbekannten Radfahrer. Ein 11-jähriger Junge war dort mit seinem Fahrrad unterwegs, als ein von hinten herannahender Radler auf ihn auffuhr. Beide Personen kamen infolge der Kollision zu Fall. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 50 Euro zu kümmern, beleidigte der Unbekannte das Kind und fuhr davon. Der 11-Jährige zog sich bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise keine Verletzungen zu. Der Gesuchte wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180 cm groß beschrieben. Er hat kurze Haare, ein Tattoo am rechten Arm und war mit einem grünen Mountainbike-Pedelec unterwegs. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht sowie Beleidigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

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