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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Schmierfinke verunstalten Sportplatz

Auf dem aus Tartan bestehenden Sportplatz der Billharzschule haben bislang unbekannte Täter am Dienstag Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die Unbekannten besprühten den Platz mit Schriftzügen in schwarzer Farbe. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht unter Tel. 07571/104-0 Zeugen zu der Tat, die sich zwischen 13 und 15 Uhr ereignet haben dürfte.

Sigmaringendorf

Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerste Verletzungen hat ein 7-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 16.30 Uhr in der Anton-Hiller-Straße erlitten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Bub mit seinem Kinderfahrrad in dem Wohngebiet unterwegs und geriet in einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Junge frontal mit dem Ford eines entgegenkommenden 41-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 7-Jährigen in eine Klinik. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen des Buben. Während der Unfallaufnahme, die bis gegen 21 Uhr andauerte, war die Anton-Hiller-Straße im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 3.000 Euro beziffert.

Mengen

42-Jähriger fällt mehrfach auf

Mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 42-Jährigen zu, der am Mittwoch mehrfach aufgefallen ist. Bereits am Morgen beleidigte er Mitarbeiter eines städtischen Betriebs in der Wasserstraße. Am Nachmittag tauchte der 42-Jährige dort erneut auf, pöbelte die Mitarbeiter abermals an und drohte einem 45-Jährigen Schläge an. Kurz nach 17 Uhr wurde die Polizei in die Olgastraße gerufen, wo der 42-Jährige auf einer fremden Terrasse herumschrie und Glasflaschen umherwarf. Der Aufforderung der Beamten, die Terrasse zu verlassen, kam der Mann nicht nach, weshalb ihn die Polizisten vorläufig festnahmen. Dagegen wehrte sich der 42-Jährige mit aller Kraft und versuchte, die Beamten anzuspucken. Zudem bedrohte und beleidigte er die Polizisten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 42-Jährige fast vier Promille intus hatte und gegen ihn ein offener Haftbefehl aus einem früheren Verfahren besteht. Er musste daher die Nacht im Polizeiarrest verbringen und soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Er wird nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Mengen

Fahrzeug überschlägt sich

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist eine 61 Jahre alte Ford-Fahrerin, die sich am Dienstag kurz nach 16 Uhr mit ihrem Fahrzeug überschlagen hat. Die Frau war auf der B 311 vom Bahnhof kommend in Richtung Rulfingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Wagen im dortigen Graben überschlug und auf dem Dach liegen blieb. An dem Ford entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Krauchenwies

Lkw-Fahrer zu schnell unterwegs

Mehrere hundert Euro Bußgeld musste ein 30 Jahre alter Sattelzuglenker bezahlen, den die Verkehrspolizei Sigmaringen am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der B 311 gestoppt hat. Nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers, dass der 30-Jährige deutlich zu schnell unterwegs sei, kontrollierten die Beamten den Fahrtenschreiber des Sattelzugs. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer tatsächlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit permanent um bis zu 25 km/h überschritten hatte. Zudem war der 30-Jährige nicht angegurtet und hatte die Ladung auf seinem Auflieger nicht ordnungsgemäß gesichert. Der 30-Jährige wird nun bei der Bußgeldstelle angezeigt und muss wegen der vorsätzlichen Geschwindigkeitsüberschreitung mit Punkten im Verkehrssünderregister und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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