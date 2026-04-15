Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Seniorin auf Abwegen

Verwirrt wirkte eine 76-jährige Autofahrerin am Dienstag, die nach einer Irrfahrt bei der Polizei ihren Führerschein abgeben musste. Passanten informierten das Polizeirevier Sigmaringen kurz nach 14 Uhr über den beschädigten VW auf einem Parkplatz im Liebfrauenweg. Die Beamten trafen die Seniorin in dem nicht mehr fahrbereiten Wagen an, die keine Angaben über die Entstehung der Beschädigungen an ihrem Fahrzeug machen konnte. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 76-Jährige offenbar über das dortige Schulgelände und im weiteren Verlauf eine 30-stufige Treppe hinuntergefahren ist. Obwohl dabei die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt wurde, fuhr die Seniorin noch rund 400 Meter über einen Fußweg weiter, bis ihr Wagen schließlich liegenblieb. Nur durch Zufall waren zu diesem Zeitpunkt auf dem sonst von Schülern frequentierten Fußweg keine Personen unterwegs. Ein Abschleppunternehmen lud den VW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, auf. Der Sachschaden an der Treppe wird ebenfalls auf mehrere tausend Euro beziffert. Aufgrund des kritischen geistigen Zustands der 76-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten deren Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Gammertingen

Klingelstreich artet aus

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei, nachdem bislang unbekannte Täter am Dienstagabend eine Haustür in der Lindenstraße beschädigt haben. Angaben der Bewohner zufolge soll eine Gruppe Unbekannter gegen 22.15 Uhr an der Haustür geklingelt und in der Folge so dagegen geschlagen haben, dass Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. In der Folge suchten die Unbekannten das Weite. Personen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Mengen

Kotflügel beschädigt - Zeugen gesucht

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Mengen und sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen fügte ein bislang unbekannter Täter einem auf einem Privatparkplatz in der Straße "Beim Holderstock" abgestellten Pkw am rechten vorderen Kotflügel eine Delle zu. Wie die Beschädigung entstand, ist derzeit nicht bekannt. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbitten die Beamten unter Tel. 07572/5071.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell