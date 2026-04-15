Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Drogenvortest bei Autofahrer positiv auf Kokain und Cannabis

Auf Kokain und Cannabis schlug der Drogenvortest bei einem 45 Jahre alten Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag im Stadtgebiet an. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg hatte den Fahrzeuglenker gestoppt und bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln bemerkt. Nachdem der folgende Test den Verdacht der Beamten erhärtete, musste der 45-Jährige seinen Pkw stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun, sollte die Auswertung der Blutprobe das Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss bestätigen, eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Wolpertswende

Totalschaden bei Unfall

Hohen Sachschaden hat eine VW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Hauptstraße verursacht. Die 20-Jährige kam innerorts in einer leichten Rechtskurve aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen sowie in einen geparkten Mercedes, der auf dem angrenzenden Grundstück stand. An einer Hecke kam der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 25.000 Euro entstanden sein dürfte, schließlich zum Stehen. Die Fahrerin des Wagens zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am geparkten Mercedes beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf über 10.000 Euro.

Kißlegg / Wangen im Allgäu / Aichstetten

Polizei ermittelt wegen mehrerer Trunkenheitsfahrten

Gleich drei erheblich alkoholisierte Verkehrsteilnehmer haben Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg sowie der Polizeireviere Wangen im Allgäu und Leutkirch im Allgäu am Dienstagnachmittag und Dienstagabend gestoppt. Ein 67-jähriger Autofahrer pustete beim Atemalkoholtest im Rahmen einer Verkehrskontrolle zwischen Amtzell und Haslach deutlich über zwei Promille. Der 52-jährige Fahrer eines Sattelzugs war auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd in Schlangenlinien unterwegs und hatte laut Vortest ebenfalls rund zwei Promille intus. Ein 36-Jähriger, der von einer Streife bei Aichstetten in seinem Pkw kontrolliert wurde, brachte es beim Alkoholvortest auf über drei Promille. Er ist zudem nicht im Besitz eines Führerscheins. Alle drei Fahrer mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen und in einem Krankenhaus Blutproben abgeben. Gegen die Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Führerscheine des 67-Jährigen und des 52-Jährigen wurden noch vor Ort beschlagnahmt.

Leutkirch im Allgäu

Totalschaden bei Unfall - Drogentest bei Unfallverursacher positiv

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Leutkirch gegen einen 28-Jährigen nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Kreuzung Memminger Straße / Zeppelinstraße. Der Mercedes-Fahrer war gegen 20.45 Uhr von der Zeppelinstraße in die Goethestraße unterwegs und fuhr offensichtlich ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich ein. Dabei prallte er mit seinem Wagen in den Kia einer 25-Jährigen, die in Richtung Niederhofen unterwegs war. Beide Pkw wurden bei der wuchtigen Kollision stark beschädigt, an den Fahrzeugen dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden von über 10.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Unfallverursacher Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Nachdem ein Drogenvortest auf Cannabis anschlug, musste der 28-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Das Untersuchungsergebnis der Blutprobe steht noch aus.

Leutkirch im Allgäu

Unfallbeteiligter fährt davon - Polizei sucht nach Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Hebrazhofen und Altmannshofen (K 8030) sucht das Polizeirevier Leutkirch nach Zeugen. Kurz vor 7.30 Uhr legte nach derzeitigen Erkenntnissen der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Kastenwagens auf der Strecke in Fahrtrichtung Altmannshofen eine Vollbremsung ein, um auf Höhe Attenhofer Halde nach links abzubiegen. Mehrere nachfolgende Fahrzeuglenker sowie eine entgegenkommende Fiat-Fahrerin mussten in der Folge ebenfalls stark abbremsen und teils auf die Gegenfahrspur sowie neben die Fahrbahn ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Die 22 Jahre alte Fahrerin des Fiat kam dabei im angrenzenden Straßengraben zum Stehen und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrer des Kastenwagens fuhr derweil in Richtung Attenhofer Halde davon. Die Polizeibeamten bitten nun Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten sowie dem schwarzen Kastenwagen geben können oder den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

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