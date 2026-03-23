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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260323-2-pdnms Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 18.03.2026 kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Neumünster. Die Kriminalpolizei in Neumünster ermittelt und sucht Zeugen. Vergangenen Mittwoch kam es in den Abendstunden gegen 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Platanenweg in Neumünster. Unbekannte Täter schlugen ein Fenster im Erdgeschoss mit einem Gegenstand ein und gelangten anschließend in das Tatobjekt. Es wurden sämtliche Räume durchwühlt und Stehlgut, u.a. Schmuck, in Höhe eine mittleren vierstelligen Betrages entwendet. Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in dem genannten Tatzeitraum, bzw. in unmittelbarer zeitlicher und örtlicher Nähe verdächtige Beobachtungen im Platanenweg in Neumünster gemacht? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hat jemand fremde Personen auf Kameraaufzeichnungen ausmachen können? Die Kriminalpolizei nimmt unter 043219450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de Hinweise entgegen.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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