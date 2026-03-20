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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260320-2-pdnms Zeugen nach mehreren Einbrüchen rund um Rendsburg gesucht

Rendsburg / Umland (ots)

Es wurden im Zeitraum vom 13.03.2026 - 18.03.2026 insgesamt sieben Einbruchsdiebstähle aus den Bereichen Rendsburg, Nübbel, Rickert, Fockbek und Westerrönfeld bei der Polizei angezeigt, in allen Fällen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. In den meisten Fällen wurden durch die unbekannte Täterschaft Terrassentüren oder Fenster mittels Kittfalzstechen angegangen. Hierbei wird das Fensterglas beschädigt, um den Schließmechanismus einer Tür oder eines Fensters zu überwinden. In den derzeit sieben Fällen ging es den Tätern hauptsächlich um Bargeld oder Schmuck. Da die Tatorte wie auch die Häufigkeit und das Vorgehen bei der Tat sehr ähnlich sind, ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen können, wem sind fremde Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen? Anwohner und Besitzer von Eigenheimen, die zuhause eine Kamera auf dem Grundstück verbaut haben, werden gebeten, diese zu sichten und sich bei verdächtigen Beobachtungen bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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