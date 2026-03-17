Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260317-2-pdnms 9 Personen in kleinem PKW auf der A7 kontrolliert

Neumünster / A7 (ots)

Am Abend des 16.03.2026 wurden zwei Beamte des Polizeiverkehrsüberwachungsdienstes Neumünster auf der BAB 7, Höhe Bordesholm, Fahrtrichtung Hamburg, auf einen Mazda 3 aus Baden-Württemberg aufmerksam, da sich dort augenscheinlich eine Person ungesichert im Kofferraum befand.

Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass der 5-Sitzer mit insgesamt 9 Personen besetzt war.

Dabei befanden sich zwei Kleinkinder ungesichert auf den Schößen der auf der Rückbank sitzenden Eltern. Die beiden Geschwisterkinder befanden sich formschließend und mit Jacken bedeckt im Kofferraum.

Keiner der Fahrzeuginsassen war sich der Gefahr dieser Vorgehensweise bewusst. "Man habe nun mal eine große Familie und auch nur noch 40km Strecke vor sich". Die Fahrt war in dieser Konstellation vor Ort am Polizeiautobahnrevier Neumünster zuende. Ein Teil der Familie wich auf den öffentlichen Nahverkehr aus. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld im dreistelligen Bereich. Weiterhin folgt ein Bericht an das zuständige Jugendamt.

Gruß

Sönke Petersen

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