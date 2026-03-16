Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260316-1-PDNMS-Einladung: Pressegespräch zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 am 24. März 2026 in der Polizeidirektion Neumünster

Neumünster (ots)

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 für Neumünster und den Kreis Rendsburg-Eckernförde wird am 24.03.2026, 10 Uhr, in der Polizeidirektion Neumünster, vorgestellt. Es wird um Anmeldung gebeten.

Dirk Czarnetzki, Leiter der Polizeidirektion Neumünster und Markus Indorf, Leiter der Kriminalinspektion Neumünster, werden im Rahmen des Pressegespräches die Kriminalitätsentwicklungen im Jahr 2025 erläutern und einordnen. Thematisiert werden auch die lokalen Zahlen in Neumünster, Rendsburg und Eckernförde sowie wichtige Aspekte der Kriminalpräventionsarbeit.

- Wann? Dienstag, den 24.03.2026, 10 Uhr - Wo? Polizeidirektion Neumünster, Alemannenstraße 14-18 Haupteingang

Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Medienvertreterinnen und -vertreter.

Um eine telefonische oder schriftliche Anmeldung unter der Rufnummer 04321-9452222 oder unter pressestelle.neumuenster.pd@polizei.landsh.de wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster Constanze Becker Tel.: 04321-9452012 e-mail : pressestelle.neumuenster.pd@polizei.landsh.de

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

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