Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260317-1-PDNMS-Versuchtes Tötungsdelikt in Bordesholm

Bordesholm / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 16.03.2026 kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Bordesholm. Der Täter konnte festgenommen werden. Der Geschädigte befindet sich nach erfolgter Notoperation derzeit im Krankenhaus.

Gestern Abend gegen 20:30 Uhr kam es in der Heintzestraße in Bordesholm zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der 73-jährige Geschädigte durch den Täter an der Wohnanschrift aufgesucht und mit einer Armbrust beschossen. Der Geschädigte erlitt schwere Verletzungen und wurde im Krankenhaus notoperiert. Er ist derzeit außer Lebensgefahr.

Der 37-jährige deutsche Täter konnte auf der Flucht durch eine Funkstreifenbesatzung des 1. PR Neumünster festgenommen werden. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Das vermutete Tatmittel konnte bei ihm aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

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