Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260317-1-1-pdnms Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Neumünster

Neumünster / Bordesholm (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel ist gegen den 37-jährigen Mann, der verdächtig ist, am Abend des 16.03.2026 einen 73 Jahr alten Mann schwer verletzt zu haben, ein Haftbefehl erlassen worden. Am Abend des 16.03.2026 suchte der Tatverdächtige das Wohnhaus des 73-jährigen Geschädigten auf und soll unvermittelt mit einer Armbrust auf den Geschädigten geschossen haben, als dieser die Haustür öffnete. Der Geschädigte musste sich im Krankenhaus einer Notoperation unterziehen und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige konnte noch auf der Flucht von Polizeibeamten aus Neumünster vorläufig festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige und der Geschädigte kannten sich bereits vor der Tat. Die Aufklärung des Tatmotivs ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Neumünster und der Staatsanwaltschaft Kiel geführt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der Mann ist der Justizvollzugsanstalt Neumünster zugeführt worden.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell