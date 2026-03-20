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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260320-1-pdnms Zeugen nach Einbrüchen in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 18.03.2026 kam es gleich zu zwei Einbrüchen in der Schadowstraße in Neumünster, die Polizei Neumünster sucht jetzt in beiden Fällen nach Zeugen. Unbekannte Täter versuchten am 18.03.2026 zwischen 17.30 Uhr und 19.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schadowstraße einzubrechen. Der oder die Täter begaben sich auf die Rückseite des Hauses und versuchten dort, die Terrassentür aufzuhebeln. Hierbei wurde die Scheibe der Tür beschädigt. Ob der oder die Täter gestört worden ist unbekannt. Die unbekannte Täterschaft flüchtete danach, ohne im Hausinneren gewesen zu sein. Im zweiten Fall brachen am gleichen Tag zwischen 16.05 - 21.45 Uhr unbekannte Täter in ein zweites Einfamilienhaus in der Schadowstraße ein. Auch hier wurde im rückwärtigen Bereich des Hauses eine Terrassentür gehebelt und die Scheibe der Tür beschädigt, hier gelangten der oder die Täter aber ins Haus, durchwühlten diverse Zimmer und Schränke und flüchteten anschließend mit einer unbekannten Bargeldmenge. In beiden Fällen sucht die Polizei Neumünster jetzt nach Zeugen. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen, wem sind fremde Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen? Anwohner in der Schadowstraße und umliegenden Straßen werden gebeten, falls Kameras auf den Grundstücken verbaut sind, diese zu sichten und bei verdächtigen Beobachtungen dies der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der Rufnummer 04321- 9450.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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