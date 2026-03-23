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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260323-1-pdnms Zeugen nach Trunkenheitsfahrt in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

In der Nacht vom 21.03.26 auf den 22.03.26 kam es gegen Mitternacht zu einer Straßenverkehrsgefährdung in der Straße An der Bleiche in Rendsburg, die Polizei sucht jetzt nach beteiligten Zeugen/Geschädigten. Insgesamt drei Fahrzeuge befuhren gegen Mitternacht die Straße An der Bleiche in Richtung Materialhofstraße. Aus der Materialhofstraße kam ein PKW VW Passat in blau mit Rendsburger Kennzeichen entgegen. Mindestens zwei der drei Fahrzeuge mussten dem Passatfahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des VW Passat flüchtete in Richtung Paradeplatz und verließ dort sein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß weiter, konnte aber von einer eingesetzten Streifenwagenbesatzung eingeholt und festgenommen werden. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der 46 jährige ukrainische Fahrer alkoholisiert war, weiterhin war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach den ausweichenden Fahrzeugführern als Zeugen für den Vorfall. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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