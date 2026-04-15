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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 15.04.2026

Weingarten (Landkreis Ravensburg) (ots)

Nach Brand von Mülltonnen in Wohngebäude - Kriminalpolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach dem Brand von mehreren Mülltonnen in einem Wohngebäude in der Wilhelmstraße am Sonntagabend (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6254476) hat die Kriminalpolizei Ravensburg im Laufe des Montags einen 48 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Noch am Sonntagabend hatte sich im Zuge der Ermittlungen am Brandort sowie durch erste Hinweise der Verdacht ergeben, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein könnte. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde daher ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der versuchten besonders schweren Brandstiftung, zunächst gegen Unbekannt, eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen brachten die Kriminalpolizei bereits am darauffolgenden Tag auf die Spur des an der Tatörtlichkeit wohnhaften 48-Jährigen. Nachdem sich der Tatverdacht gegen den irakischen Staatsangehörigen erhärtete, wurde er noch am Montag festgenommen und am Dienstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der Haftrichter gegen den dringend Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl u.a. wegen versuchten Mordes sowie versuchter besonders schwerer Brandstiftung und setzte diesen in Vollzug. Der 48-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg, insbesondere auch zu den Beweggründen der Brandlegung, dauern an. Zeugen des Brandes und insbesondere Personen, die möglicherweise Filmaufnahmen vom Brand und den Löschmaßnahmen gefertigt haben, werden weiterhin gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1374

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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