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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Getränke und Bargeld geraubt- Polizei sucht Zeugen

Eine Gruppe von vier bis fünf Unbekannten hat in den frühen Morgenstunden des Sonntags einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen an der Uferpromenade beraubt. Gegen 2 Uhr sprach die Tätergruppe die jungen Männer an und zwang sie durch ein bedrohliches Auftreten zur Herausgabe von Wertsachen und Getränken. Die Täter nahmen den Beiden diverse Getränke sowie einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag ab und suchten im Anschluss das Weite. Eine vom Polizeirevier Friedrichshafen sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, an der auch die Bundespolizei beteiligt war, verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung übernommen und bittet unter der Tel.07541/701-0 um Hinweise zu den Tätern mit süd- und mitteleuropäischem Aussehen.

Friedrichshafen

Auf parkendes Auto aufgefahren

Rund 17.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag ereignet hat. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Allmandstraße in Richtung Keplerstraße und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen ein weiteres davorstehendes Fahrzeug geschoben, an dem jedoch kein Sachschaden entstand. Während der Schaden am Wagen des 41-Jährigen auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird, beläuft sich der Sachschaden am geparkten Pkw auf rund 12.000 Euro. Der Unfallverursacher zahlte an Ort und Stelle ein Verwarnungsgeld.

Immenstaad / B 30

Mit einem Atemalkoholwert von über drei Promille haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Montagabend einen Radfahrer auf der B31 aus dem Verkehr gezogen. Ein Zeuge hatte den Mann kurz vor 23.30 Uhr gemeldet, da dieser ohne Beleuchtung in Richtung Überlingen unterwegs war. Eine Streife hielt den 37-jährigen Radler, der in erheblichen Schlangenlinien fuhr, auf Höhe von Schloss Kirchberg an und führte einen entsprechenden Test mit ihm durch. Nach dem deutlich zu hohen Ergebnis musste der 37-Jährige die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Da er keine Bleibe in Deutschland hat und auch nicht verkehrsfähig war, musste er den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Eriskirch

Radfahrer bei Abbiegeunfall verletzt

Eine verletzte Person und Sachschaden von rund 8.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr an der Einmündung Greuther Straße / Schubertstraße ereignet hat. Ein 40-jähriger Skoda-Fahrer war in Richtung B31 unterwegs und wollte nach rechts in die Schubertstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 47-jährigen Radfahrer, der auf dem dortigen Radweg unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wodurch der Radfahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich leicht verletzte. Er musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Gegen den 40-Jährigen ermittelt nun das Polizeirevier Friedrichshafen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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