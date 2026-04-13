Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Rund 8.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein Unbekannter zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, kurz vor 12 Uhr, auf einem Parkplatz am Bahnhofsplatz verursacht hat und geflüchtet ist. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Mercedes an der hinteren rechten Fahrzeugtüre. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer sowie dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Täter brechen in Freizeitpark ein

Nach einem Einbruch in einen Freizeitpark in Liebenau in der Nacht von Samstag auf Sonntag ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen. Unbekannte verschafften sich dabei unerlaubt Zutritt zu dem Gelände und brachen gewaltsam die Türen mehrerer Gebäude auf. Im Anschluss öffneten sie Tresore gewaltsam und entwendeten daraus Bargeld. Personen, die insbesondere zwischen 21 Uhr und 2 Uhr im Bereich der Straße "Am Hangenwald" auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Betrunkener Autofahrer verursacht hohen Sachschaden

Am Freitagabend hat ein 77-Jähriger in der Unteren Seestraße einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro entstanden ist. Laut eigenen Angaben wollte der Mann mit seinem BMW auf einem Grundstück einparken, verwechselte dabei jedoch das Gaspedal mit der Bremse. Dadurch fuhr er über die Fahrbahn, durchbrach einen Gartenzaun und landete auf einem benachbarten Grundstück. Bei der Unfallaunfahme stellten die Polizei bei dem Senior deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Daraufhin musste der 77-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben. Ihm droht nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Überlingen

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall mit einem Bus

Ein Verkehrsunfall zwischen einer 20-jährigen Toyota-Fahrerin und einem 60-jährigen Busfahrer hat sich am Samstag gegen 18 Uhr auf der Nußdorfer Straße ereignet. Die 20-Jährige wollte an der Örtlichkeit wenden und fuhr ihren Toyota an den Straßenrand, um den nachfolgenden Verkehr vorbeifahren zu lassen. Der Busfahrer bemerkte das haltende Auto zu spät und kollidierte frontal mit dem Heck. Durch den Verkehrsunfall wurde die 20-Jährige sowie drei Fahrgäste des Busses im Alter von 65, 66 und 82 Jahren leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn eine halbe Stunde einseitig gesperrt. Gegen den 60-Jährigen ermittelt nun das Polizeirevier Überlingen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Meersburg

Snackautomat beschädigt

Einen Snackautomaten haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitag am Fährhafen beschädigt. Der Polizeiposten Meersburg hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

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