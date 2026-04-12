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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Gefährdung im Straßenverkehr auf der B 30 - Zeugen gesucht

Am Samstagabend gegen 19:40 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Renault Clio die B 30 von Friedrichshafen in Fahrtrichtung Weingarten. Kurz vor dem zweispurigen Bereich beim Gewerbegebiet "Karrer" näherte sich ein bislang unbekannter Pkw von hinten und fuhr der Geschädigten dicht auf. Im anschließenden zweispurigen Streckenabschnitt wechselte die 19-Jährige auf die rechte Fahrbahn. Der unbekannte Pkw nutzte daraufhin den Verzögerungsstreifen, beschleunigte stark und überholte die Geschädigte rechts. Anstatt die B 30 zu verlassen, wechselte der Pkw jedoch wieder auf die rechte Fahrspur vor die Geschädigte. Diese musste daraufhin stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug. Bei dem Pkw soll es sich um einen SUV mit matter Oberfläche und auffälligen neongrünen Streifen gehandelt haben. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum beschriebenen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751 803 3333 zu melden.

Ravensburg

Fahrradfahrer nach verursachtem Unfall flüchtig - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 11:30 Uhr ereignete sich in der Escher-Wyss-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Die Radfahrerin befuhr ordnungsgemäß den dortigen Gehweg, als ihr bislang unbekannter Fahrradfahrer verbotswidrig entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 63-jährige nach rechts aus. Dabei blieb sie mit ihrem Lenker an einem Holzzaun hängen und stürzte. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und konnte den flüchtigen Radfahrer wie folgt beschreiben: männlich, etwa Mitte 20 Jahre alt, dunkelhäutig, dunkel gekleidet und unterwegs mit einem älteren Fahrrad mit Satteltasche. Die Geschädigte erlitt durch den Sturz eine Kopfplatzwunde sowie eine Schulterverletzung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des flüchtigen Radfahrers geben können, sich unter Tel. 0751 803 3333 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marius Deutelmoser
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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