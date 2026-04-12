Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

E-Scooter-Fahrer leistet Widerstand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte in der Barbarossastraße ein E-Scooter-Fahrer festgestellt werden, der in Schlangenlinien fuhr und sich zudem auf der falschen Fahrbahn befand. Die eingesetzten Polizeibeamten beabsichtigten, den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der 47-jährige Fahrer versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch wenig später angehalten werden. Während der Kontrolle zeigte sich die Person zunehmend aggressiv. Er leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Im weiteren Verlauf wurden ihm Handschließen angelegt. Dabei schlug die Person mehrfach mit den Beinen in Richtung der Beamten. Ein Polizeibeamter wurde hierbei am Knie beziehungsweise Schienbein getroffen, blieb jedoch unverletzt. Aufgrund des Verdachts einer alkohol- oder drogenbedingten Beeinflussung wurde der Mann anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den 47-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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