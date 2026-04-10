Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Durch Ablenkung in Gegenverkehr geraten

Rund 33.000 Euro Sachschaden ist am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Waltenweilerstraße entstanden. Ein 18-jähriger Citroen-Fahrer ist aufgrund von Ablenkung auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich mit dem Land Rover eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 34-Jährigen kollidiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Land Rover musste abgeschleppt werden. Laut Aussagen des 34-Jährigen soll der 18-Jährige kurz vor dem Unfall ein Mobiltelefon benutzt haben. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun. Sollte sich diese Angabe bestätigen, muss der 18-Jährige mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Friedrichshafen

Ware gestohlen und weggerannt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 16.30 Uhr Waren im Wert von mehr als hundert Euro aus einem Supermarkt in der Ravensburger Straße gestohlen. Der Mann befüllte seinen olivgrünen Rucksack mit Lebensmitteln und Kleidung und verließ die Filiale, ohne zu bezahlen. Eine Zeugin beobachtete den Diebstahl, konnte den Täter jedoch nicht mehr einholen, als er davonrannte. Die Überwachungskamera des Supermarkts filmte den Täter, der etwa 180 bis 185 cm groß und von nordafrikanischem Erscheinungsbild ist. Er trug ein blaues Jeanshemd, ein weißes T-Shirt, eine Jeans mit auffälligen Löchern an beiden Seiten und weiße Badeschlappen mit blauem "NIKE"-Schriftzug. Zeugenhinweise zu dem unbekannten Täter nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 31.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagnachmittag in der Hauptstraße. Gegen 17.45 Uhr fuhr eine 65-jährige Seat-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf einen an der roten Ampel wartenden BMW einer 42-Jährigen auf. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der BMW auf eine Verkehrsinsel geschoben. Neben der BMW-Fahrerin wurden auch die 65-jährige Unfallverursacherin sowie ihre beiden Mitfahrer im Alter von 10 und 12 Jahren leicht verletzt. Bis auf die 42-Jährige wurden alle Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 65-Jährige.

Salem

Nach Unfallflucht kommt es zur Auseinandersetzung

Am Donnerstagvormittag hat eine 22-jährige Honda-Fahrerin gegen 9.45 Uhr die Vorfahrt eines 80-jährigen Vespa-Fahrers in der Brühlstraße missachtet und ist nach dem Unfall geflüchtet. Der 80-Jährige fuhr mit seiner Vespa auf der Brühlstraße. Als er an der Einmündung zur Alten Neufracher Straße in den Kreuzungsbereich einfahren wollte, missachtete die junge Frau die Vorfahrt des Rollerfahrers. Dieser musste ausweichen, stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Anstatt anzuhalten, setzte die 22-Jährige ihre Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Der 80-Jährige nahm die Verfolgung auf und stellte die junge Fahrerin wenig später zur Rede. Dabei ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, woraufhin wiederum der Rollerfahrer das Weite suchte. Ein Zeuge filmte den Streit und informierte die Polizei. Dadurch konnte der 80-Jährige wenig später ermittelt werden. Der 80-Jährige muss sich unter anderem wegen Körperverletzung verantworten. Gegen die 22-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell