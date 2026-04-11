Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagabend gegen 17:40 Uhr übersah ein 21-jähriger Pkw-Lenker einen 19-jährigen Kradlenker, als dieser die Wangener Straße, von der Herlazhofer Straße in Richtung Storchenstaße, überqueren wollte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 19-jährige Kradlenker mit seinem Motorrad KTM die Wangener Straße in stadtauswärtiger Richtung. Kurz vor dem Kreuzungsbereich überholte er auf der Linksabbiegespur, nach Herlazhofen, einen am Unfall unbeteiligten Pkw. In diesem Moment begann der 21-jährige Pkw-Lenker mit seinem Pkw VW die Kreuzung zu queren und übersah hierbei den Kradfahrer. Trotz eines Ausweichversuchs des Kradlenkers touchierte dieser den VW und wird über die Motorhaube abgeworfen. Anschließend prallte der Motorradfahrer gegen eine Hauseingangstreppe eines angrenzenden Gebäudes. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er anschließend im Krankenhaus verstarb. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit mehreren Kräften vor Ort.

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