Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei ermittelt zweimal wegen Fahrerflucht

Auf den Parkplätzen zweier Discounter sind am Mittwoch und am Donnerstag zwei Fahrzeuge von bislang unbekannten Verkehrsteilnehmern beschädigt worden. In der Straße "In der Au" touchierte ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 18.45 und 19 Uhr einen VW Passat mutmaßlich beim Öffnen der Beifahrertür. In der Straße "In den Burgwiesen" streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 14.30 und 14.45 Uhr einen VW T-Cross an der linken Fahrzeugseite. Beide Unfallverursacher suchten im Anschluss das Weite. Der Sachschaden am Passat wird auf rund 1.500 Euro beziffert, während die Beschädigung am T-Cross auf 3.000 Euro geschätzt wird. Zeugen der Unfälle oder Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Hohentengen

Dreiste Ladendiebe erwischt

Waren im Wert von über 1.600 Euro haben zwei 20 und 22 Jahre alte Ladendiebe am Donnerstag aus einem Supermarkt in der Straße "Am Friedhof" entwendet und sind dabei ertappt worden. Eine Mitarbeiterin wurde auf die beiden Männer aufmerksam, die sich über einen längeren Zeitraum in den Ladenräumlichkeiten verdächtig verhalten haben. Ein weiterer Angestellter sprach die beiden Diebe schließlich beim Verlassen des Ladens an und verständigte die Polizei. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie im Wagen des Duos große Mengen an Lebensmittel und Alkohol fanden, die die beiden offenbar mit mehreren Rucksackladungen unbezahlt nach draußen gebracht hatten. Da die beiden Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie jeweils eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer hundert Euro hinterlegen und wurden bei der Staatsanwaltschaft wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt. Die Waren mussten sie selbstverständlich zurückgeben.

Ostrach

Verkehrsunfall fordert eine Verletzte

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der L 286 gefordert. Eine 37-Jährige wollte gegen 12 Uhr mit ihrem VW Transporter die Landesstraße von Bernweiler kommend in Richtung Einhart überqueren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 17-jährigen VW Caddy-Fahrer, der im begleiteten Fahren in Richtung Krauchenwies unterwegs war. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die 37-Jährige leicht verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Hoher Schaden durch Diebstahl von Kompletträdern

Kompletträder im Wert von rund 70.000 Euro haben bislang unbekannte Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von Neufahrzeugen auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Hesselbühl" entwendet. Insgesamt sieben Fahrzeuge, die im Hinterhof des Betriebs abgestellt waren, wurden von den Tätern auf noch unbekannte Weise angehoben und die Räder entwendet. Zum Abtransport dürften die Diebe ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben. Personen, denen in der Nacht in dem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf melden, der wegen Bandendiebstahls ermittelt.

Herbertingen

Unbekannter montiert Fahrradteile ab

Den Sattel samt Sattelstütze eines am Bahnhof abgestellten Jugendfahrrads hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, abmontiert. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen des Diebstahls. Personen, die den Täter bei seiner Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den Ermittlern zu melden.

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