Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Blitzenreute

Unfallbeteiligter begeht Unfallflucht

Der Beteiligte eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der Blitzenreuter Steige (B 32) hat Unfallflucht begangen. Der Polizeiposten Altshausen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Unfall und dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten geben können, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden. Gegen 6.40 Uhr streifte der Pkw-Fahrer zwischen Blitzenreute und Staig in einer Kurve einen entgegenkommenden Kia und richtete an diesem Sachschaden von schätzungsweise rund 2.000 Euro an. Der Pkw des Unfallverursachers dürfte ebenfalls beschädigt worden sein, entsprechende Spuren wurden an der Unfallstelle gesichert. Während der Fahrer des Kia den Unfall polizeilich aufnehmen ließ, setzte der unbekannte Unfallbeteiligte seine Fahrt in Richtung B 30 / Weingarten fort.

Aitrach

Alkoholisiert am Steuer

Wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss kommen auf einen 30 Jahre alten Autofahrer nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein Fahrverbot zu. Eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg stoppte den Fahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle und bemerkte bei ihm Anzeichen auf Alkoholkonsum. Ein Alkoholvortest erhärtete den Verdacht der Beamten und ergab über 0,5 Promille. Der 30-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen, welcher die Überschreitung des gesetzlichen Grenzwertes bestätigte.

Ravensburg

Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Schubertstraße Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet und ist anschließend davongefahren. Zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr streifte der Unbekannte einen geparkten Audi A 5 und kümmerte sich im Anschluss nicht um die Regulierung des entstandenen Sachschadens. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher und dessen Fahrzeug geben können, unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Leutkirch/Kißlegg

Ladung verloren - Unfall

Ein auf der Fahrbahn liegendes, rund 80 cm langes Stück Holz hat am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Gebrazhofen und Waltershofen geführt. Ein 46 Jahre alter VW-Fahrer erkannte das Holzstück im Bereich der Grünbrücke zu spät und fuhr darüber. Dabei entstand an seinem Wagen Sachschaden von schätzungsweise rund 2.000 Euro, unter anderem riss die Ölwanne des VW auf. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat den Unfall aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Personen, die Hinweise darauf geben können, wer das Holzstück vermutlich als Teil seiner Ladung verloren hat, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Amtzell

Autofahrer mit rund zwei Promille am Steuer

Rund zwei Promille zeigte der Alkoholvortest an, den Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu mit einem 63 Jahre alten Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführt haben. Die Beamten stoppten den Fahrer am Donnerstagabend in der Wangener Straße und überprüften die Verkehrstüchtigkeit des Mannes. Er musste im Anschluss an den Alkoholvortest eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf den 63-Jährigen auch eine weitere Anzeige zu: Er räumte im Rahmen der Verkehrskontrolle ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

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