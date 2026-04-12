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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Ostrach

Fahrer nach Verkehrsunfallflucht festgestellt

Am Samstagmittag kam es am sogenannten "Drei-Länder-Kreisel" zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Streifenwagenbesatzung konnte vor Ort einen frischen Unfallschaden an der Leitplanke feststellen. Auf der Fahrbahn lagen zudem Erde, ein Kennzeichen sowie Fahrzeugteile, die auf ein kürzliches Unfallgeschehen hindeuteten. Der mutmaßliche Verursache hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Unfallort entfernt. Eine Zeugin meldete sich jedoch wenig später bei den Einsatzkräften und gab an, ein möglicherweise beteiligtes Fahrzeug auf einem nahegelegenen Parkplatz gesehen zu haben, in dem sich drei Personen befanden. Noch bevor die Polizei dort eintraf, hatte sich das Fahrzeug allerdings wieder entfernt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten das Fahrzeug und die drei Insassen schließlich an einem nahegelegenen Grillplatz festgestellt werden. Der 18-jährige Fahrer räumte den Unfall ein. Nach ersten Schätzungen entstand an der Leitplanke ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro, während der Schaden am Fahrzeug etwa 5.000 Euro beträgt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marius Deutelmoser
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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