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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unter Kokaineinfluss hinterm Steuer

Ein empfindliches Bußgeld, ein mehrwöchiges Fahrverbot und Punkte im Verkehrssünderregister drohen einem 37-Jährigen, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am frühen Montagmorgen mit seinem Wagen im Stadtgebiet gestoppt haben. Da sich bei der Kontrolle Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss ergaben und ein Vortest positiv auf Kokain anschlug, musste der 37-Jährige die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Weiterfahren durfte er nicht. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Sigmaringen

Experiment misslingt - Jugendlicher verhindert Brand

Ein misslungenes Experiment hat am Sonntag gegen 22 Uhr für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei in der Konviktstraße gesorgt. Ein 14-Jähriger versuchte in seinem Zimmer in einem Wohnhaus, einen Böller zu zünden. Hierfür nutzte er offenbar ein Metallteil, das er in ein offenliegendes Stromkabel eines Elektrogeräts steckte. Der Funke sprang über, was zur Zündung der Zündschnur des Silvesterböllers führte. Überrascht darüber warf der Jugendliche den Böller in einen Papierkorb, wo dieser explodierte und den Eimer in Brand setzte. Geistesgegenwärtig löschte der Junge die Flammen sofort mit einer Decke, sodass der Brand im Keim erstickt wurde. Durch die Rauchentwicklung lösten jedoch die in dem Gebäude installierten Brandmelder aus und riefen die Freiwillige Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen anrückte, auf den Plan. Die Bewohner mussten das Haus kurzzeitig verlassen, konnten jedoch wenig später in die Wohnräume zurückkehren. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt, der Sachschaden an dem Plastikmülleimer fiel gering aus. Die Polizei ermittelt nun gegen den 14-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Meßkirch

In psychischem Ausnahmezustand außer Rand und Band

In einer Fachklinik und mit Strafanzeigen endete die Nacht von Samstag auf Sonntag für einen 38-Jährigen, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen wurden zunächst gegen 3 Uhr alarmiert, weil der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann im Stadtgebiet Passanten angepöbelt hatte. Die Polizisten erteilten ihm einen Platzverweis. Gegen 5 Uhr wurden die Beamten erneut alarmiert, weil der 38-Jährige in Menningen die Scheiben eines geparkten Fahrzeugs mit einem Stein einschlug und dabei die aus dem Schlaf gerissenen Besitzer beleidigte und bedrohte. Die Polizisten brachten den 38-Jährigen aufgrund seines psychisch auffälligen Zustands in eine Fachklinik und zeigten ihn wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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