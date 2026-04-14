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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Vorfahrtsunfall

Bei einem Vorfahrtsunfall am Nollhof-Kreisel ist am Montagmorgen Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Kurz vor 8.30 Uhr fuhr der 47-jährige Fahrer eines Mercedes aus Richtung Jungnau kommend in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den bereits im Kreisel befindlichen und vorfahrtsberechtigten Skoda eines 24-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Staub löst Brandmeldeanlage am Rathaus aus

Die ausgelöste Brandmeldeanlage hat am Montagmittag die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei zum Rathaus am Kirchplatz alarmiert. Gegen 12.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte an, konnten jedoch schnell Entwarnung geben. Wie sich herausstellte, hatte aufgewirbelter Schleifstaub im Rahmen von Fliesenarbeiten den Rauchmelder ausgelöst und zu dem Fehlalarm geführt. Ein Schadensereignis lag somit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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