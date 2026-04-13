Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Streit zwischen Bekannten ruft Polizei auf den Plan

Ein Streit zwischen mehreren Bekannten im Eingangsbereich des örtlichen Klinikums hat am Sonntagnachmittag eine Streife des Polizeireviers Ravensburg auf den Plan gerufen. Die rund acht Männer und Frauen waren sich kurz nach 14 Uhr begegnet und hatte einen privaten Streit in der Öffentlichkeit ausgetragen. Ob es hierbei möglicherweise auch zu einer Körperverletzung kam, wie zumindest nach Angaben einzelner Beteiligter im Raum steht, muss von den hinzugerufenen Beamten noch geklärt werden. Nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten, konnte die Polizeistreife wieder abrücken.

Weingarten

Mülltonnen in Wohngebäude in Brand

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr zum Brand mehrerer Mülltonnen im Eingangsbereich eines Wohngebäudes in der Wilhelmstraße ausgerückt. Nachbarn hatten das Feuer glücklicherweise schnell entdeckt und, noch während sie den Notruf wählten, mit dem Löschen der Flammen begonnen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf das restliche Gebäude verhindern. Von den rund zwei Dutzend Bewohnern war zum Zeitpunkt des Brandes gut die Hälfte anwesend und musste aus dem Gebäude evakuiert werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Am Gebäude entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, eine strafbare Handlung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Personen, die gegen 20 Uhr in der Wilhelmstraße unterwegs waren und den Brand beobachtet haben oder Hinweise zum Brandausbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden.

Wangen im Allgäu

Nackter Spaziergänger - Polizei ermittelt wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen

Wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu und bittet Zeugen um Hinweise auf einen nackten Spaziergänger. Nach Angaben einer Joggerin war der Unbekannte im Alter zwischen 30 und 40 Jahren am Samstagabend kurz nach 18.30 Uhr auf einem Waldweg beim Elitzer See lediglich mit einer Radbrille und einer Kappe bekleidet unterwegs. Als die junge Frau vorbeilief, soll der Mann sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen im Allgäu

Motorradfahrerin kommt von Fahrbahn ab - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sieht sich eine Motorradfahrerin gegenüber, die am Samstagnachmittag auf einer Kreisstraße zwischen Wangen im Allgäu und Kißlegg von der Fahrbahn abgekommen ist. Die 25-Jährige prallte mit ihrer Maschine in einer Linkskurve gegen ein Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Anstatt unverzüglich die polizeiliche Aufnahme des Unfalls zu ermöglichen, ließ die junge Frau ihr Motorrad abschleppen und entfernte sich von der Unfallstelle. Anhand von Fahrzeugteilen und Zeugenhinweisen machten Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu die 25-Jährige ausfindig und konfrontierten sie mit dem Vorwurf der Unfallflucht. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Isny im Allgäu

Betrüger am Telefon - Frau übergibt Wertsachen

Schmuck, Bargeld und ihre Bankkarten hat eine ältere Frau in der vergangenen Woche in Sicherheit bringen wollen und diese an Betrüger verloren. Die Täter kontaktierten die Frau am Telefon, gaben sich als vermeintliche Polizisten aus und gaben vor, dass in der Nähe eine Einbrecherbande unterwegs sei, die es auf Wertgegenstände abgesehen habe. Dabei hätten die Ermittlungen ergeben, dass die Einbrecher auch das Haus der Dame im Visier haben. Um ihre Wertsachen zu sichern, hinterlegte die Seniorin diese schließlich zur Abholung durch die angeblichen Polizeibeamten. Die Betrüger nahmen die deponierten Wertsachen schließlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an sich. Der Polizeiposten Isny im Allgäu hat die Ermittlungen zu dem Betrug aufgenommen. Hinweise zu den bekannten Betrugsmaschen hat die Polizei unter www.polizei-beratung.de zusammengestellt. Bitte sensibilisieren Sie ihre Angehörigen und ihr Umfeld!

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