Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann in Gewahrsam genommen

Einen 33-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Montagmorgen im Bereich des Bahnhofs in Gewahrsam genommen. Der Alkoholisierte war kurz vor 6 Uhr morgens durch sein Verhalten gegenüber Passanten negativ aufgefallen und hatte unter anderem in einem angrenzenden Hotel gestört. Die Polizisten erteilten dem 33-Jährigen zunächst einen Platzverweis. Als der Uneinsichtige jedoch bereits kurze Zeit später erneut an den Bahnhof zurückkehrte und wiederum negativ auffiel, wurde der 33-Jährigen von den Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen. Neben einem Bußgeld für den missachteten Platzverweis werden dem Mann auch die Kosten für den Aufenthalt in der Arrestzelle auf dem örtlichen Polizeirevier in Rechnung gestellt.

Aitrach / A 96

Pkw gerät beim Fahrstreifenwechsel ins Schleudern

Beim Fahrstreifenwechseln ist am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr eine 57 Jahre alte Smart-Fahrerin auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Aitrach mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und verunfallt. Die Fahrerin wollte kurz vor der Abfahrt Aitrach von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln und touchierte dabei mit ihrem Fahrzeugheck einen rechts neben ihr befindlichen Lkw vorne an der Fahrerkabine. Der Smart geriet ins Schleudern und kam schließlich im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Da sich die Fahrerin nicht selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien konnte, rückte neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die örtliche Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Die 57-Jährige erlitt bei dem Unfall lediglich leichtere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um den beschädigten Smart, an dem Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Am Lkw entstand nur geringer Sachschaden, der 37-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Wangen

Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Die Unaufmerksamkeit eines Mannes ausgenutzt hat ein dreister Fahrraddieb am Montagnachmittag am Wohnmobilstellplatz P14 im Scherrichmühlweg. Der 62 Jahre alte Mann, der sein unverschlossenes Rad keine Stunde vor seinem Wohnmobil abgestellt hatte und sich während dieser Zeit auch beim Fahrzeug befunden hatte, musste kurz vor 17 Uhr feststellen, dass das Rad gestohlen worden war. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Bei dem Rad handelt es sich um ein grau-gelbes Husqvarna E-Bike. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Zweirades geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Argenbühl

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Drei Verletzte und Totalschaden an zwei Autos forderte ein Verkehrsunfall, der sich am späten Montagabend in Eglofstal ereignet hat. Ein 31 Jahre alter Skoda-Lenker fuhr kurz nach 22 Uhr innerorts von einem Privatgrundstück auf die B12 ein und übersah dabei einen von links kommenden 19-Jährigen in einem Smart. Sowohl der Unfallverursacher wie auch der Smart-Lenker und ein gleichaltriger Beifahrer im Smart erlitten durch den wuchtigen Aufprall leichte Verletzungen. Alle drei wurden zur medizinischen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Polizei bittet Zeugen der Kollision, insbesondere einen Autofahrer, der den Smart-Lenker wohl kurz vor dem Unfall in Eglofstal überholt hat, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Vandale beschädigt Autos - Hinweise erbeten

Auf dem Freigelände einer Autowerkstatt in der Leutkircher Straße sind zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag drei Pkw beschädigt worden. Der Täter schlug an einem VW die Fahrerscheibe ein, während er die Scheiben an zwei ebenfalls abgestellten Opel zerkratzte. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Hinweise zum unbekannten Vandalen werden unter Tel. 07562/97655-0 an den Polizeiposten Isny erbeten.

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