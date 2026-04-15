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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 15.04.2026

Ravensburg (Landkreis Ravensburg) (ots)

22-Jähriger nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Nach einem Ladendiebstahl am Montagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Grüner-Turm-Straße sitzt ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft. Ein Ladendetektiv hatte den jungen Mann dabei beobachtete, wie er diverse Ware in seinen Rucksack steckte und den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Angestellte den Verdächtigen auf den Diebstahl ansprach, versuchte dieser zu flüchten und verletzte dabei den 61-Jährigen leicht. Mitarbeiter hielten den 22-Jährigen schließlich fest, während sie die Polizei verständigten. Neben dem Diebesgut fanden die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Ravensburg bei dem Tatverdächtigen eine kleinere Menge unterschiedlicher Betäubungsmittel auf.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getretene 22-Jährige am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl insbesondere wegen räuberischem Diebstahl in Tateinheit mit Körperverletzung gegen den syrischen Staatsangehörigen erließ und in Vollzug setzte.

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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