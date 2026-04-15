Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kinder auf E-Scooter bei Verkehrsunfall verletzt - Autofahrer flüchtet zunächst

Zwei leicht verletzte Mädchen und Sachschaden von über 1.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag im Kreisverkehr Äußere Ailinger Straße/Rheinstraße. Eine 10- und eine 13-Jährige überquerten gegen 17.30 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter einen Fußgängerüberweg, als ein 39-jähriger Toyota-Fahrer versuchte, diesen noch vor den Kindern zu passieren. Nach der Kollision stieg der Mann zwar kurz aus und erkundigte sich nach den Kindern, fuhr im Anschluss aber zunächst weiter. Die Mädchen wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da sich eine Zeugin das Kennzeichen notierte, ermittelte die Polizei den 39-Jährigen kurz darauf. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verdachts der Unfallflucht verantworten.

Langenargen

Betrunkene Autofahrerin ohne Führerschein unterwegs

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich eine 30-jährige VW-Fahrerin verantworten, die am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf der B 31 aufgefallen ist. Ein Zeuge meldete der Polizei ihr Fahrzeug, da sie Schlangenlinien fuhr und immer wieder unkontrolliert blinkte. Nachdem die Frau das Fahrzeug auf einem Parkplatz kurz vor dem Ortseingang Langenargen abgestellt hatte, beobachtete der Zeuge, wie sie mit ihrem 28-jährigen Beifahrer die Plätze tauschte, offenbar um die Fahrereigenschaft zu verdecken. Die Beamten stellten bei der 30-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille fest. Sie musste die Beamten für eine Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Auch gegen den 28-Jährigen wird nun ermittelt, da er als Fahrzeughalter die Fahrt zuließ und im Anschluss gegenüber den Beamten wahrheitswidrig behauptete, selbst am Steuer gesessen zu haben. Neben dem Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis muss er sich wegen versuchter Strafvereitelung verantworten.

Langenargen

Fahrradfahrer deutlich alkoholisiert und ohne Licht unterwegs

Erhebliche Koordinationsschwierigkeiten und eine verwaschene Aussprache wies ein 62-jähriger Radfahrer auf, den die Polizei am frühen Mittwochmorgen in der Von-Kiene-Straße gestoppt hat. Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, da dieser ohne Beleuchtung in Richtung Andreas-Brugger-Straße unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über zwei Promille. Der 62-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Langenargen

Bus verschätzt sich beim Abbiegen

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 21 Uhr an der Kreuzung Friedrichshafener Straße / Von-Kiene-Straße entstanden. Der 54-jährige Fahrer eines MAN-Linienbusses wollte von der Friedrichshafener Straße abbiegen und verschätzte sich dabei offenbar im Radius. In der Folge kollidierte das Heck des Busses mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Sprinter eines 56-Jährigen. Personen wurden bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt.

Salem

Jugendliche nehmen Kindern Bargeld weg

Nach einer Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag im Bereich der Abt-Thomas-Straße wird gegen zwei 13 und 14 Jahre alte Jugendliche ermittelt. Die Beiden stehen im Verdacht, zwei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren zur Herausgabe von einem kleinen Bargeldbetrag gezwungen zu haben. Dabei soll neben verbalen Drohungen einem der Jungen das Münzgeld gewaltsam aus der Hand genommen worden sein. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden jugendlichen Tatverdächtigen festgestellt werden. Bei der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf einen vorausgegangenen Ladendiebstahl von Parfüm in einem Drogeriemarkt. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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