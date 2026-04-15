Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Brand in Produktionshalle

Am Mittwochabend kam es in einem stahlverarbeitenden Betrieb in der Pettermandstraße zu einem Brandgeschehen. Nach ersten Mitteilungen gegen 20:15 Uhr soll es sich um einem Dachstuhlbrand handeln. Die ersteintreffenden Rettungskräfte stellten offene Flammen im Gebäudeinneren fest. Die Feuerwehr brachte den Brand in der Lüftungsanlage, die in ca. 6 Meter Höhe angebracht ist, schnell unter Kontrolle. Bereits um 20:45 Uhr meldeten die Einsatzkräfte "Feuer aus". Nach dem Lüften der Halle und ersten Aufräumarbeiten rückten die Rettungskräfte bis gegen 21:25 wieder ab. Ersten Schätzung von Firmenverantwortlichen entstand durch den Brand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zur Ausbruchszeit des Feuers wurde in der Halle gearbeitet. Die Arbeiter verließen allesamt unverletzt das Gebäude. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu leitete Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache ein. Die Rettungskräfte waren mit 13 Fahrzeugen Feuerwehr und 65 Feuerwehrleuten, sowie 4 Fahrzeugen und 18 Personen Rettungsdienst vor Ort eingesetzt.

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