Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg/Etzel - Zigarettenautomat aufgebrochen

Blomberg - Autofahrer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg/Etzel - Zigarettenautomat gestohlen

In Etzel wurde ein Zigarettenautomat gestohlen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten den Automaten an der Etzeler Dorfstraße zwischen Montag, 16. März, und diesem Mittwoch, 25. März. Sie öffneten ihn gewaltsam, entnahmen den Inhalt und entsorgten den leeren Automaten an einem Waldweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Blomberg - Autofahrer verletzt

Ein Autofahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Blomberg verletzt worden. Der 59-Jährige fuhr gegen 17.50 Uhr mit einem Opel und beladenem Anhänger auf dem Linienweg aus Willmsfeld kommend in Richtung Blomberg. Nach dem Befahren einer Bodenwelle verlor er nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über das Gespann und kippte mit dem Pkw auf die Fahrerseite. Der Fahrer wurde eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 59-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

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