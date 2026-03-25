Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Trickbetrüger unterwegs

Friedeburg - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Trickbetrüger unterwegs

In Wittmund ist am Dienstag ein 84-jähriger Mann Opfer eines Trickbetrugs geworden. Der Senior hielt sich zwischen 9.20 Uhr und 9.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Straße Am Markt auf. Dort sprach ihn ein bislang unbekannter Mann an und wollte Geld gewechselt haben. Der Unbekannte verwickelte den 84-Jährigen in ein Gespräch und entwendete ihm dabei unbemerkt das Bargeld aus der Geldbörse. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Friedeburg ist am Dienstag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Ein 48-Jähriger fuhr gegen 20.30 Uhr mit einem BMW auf der Zeteler Straße in Richtung Benstreeker Straße, als vor ihm ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Der BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

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