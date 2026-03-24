Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Vorfahrt missachtet

Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag auf der Bismarckstraße in Wittmund. Ein 92 Jahre alter Nissan-Fahrer wollte gegen 15 Uhr von der Friedenstraße in die Bismarckstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 41-jährigen Ford-Fahrerin. Der Nissan-Fahrer prallte seitlich in den Ford. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 6.000 Euro.

Wittmund - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Wittmund hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. In der Friedenstraße stieß zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr ein derzeit unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen einen grünen Ford. Der Unfallverursacher fuhr unerlaubt davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

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