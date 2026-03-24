Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Polizei sucht Zeugen

Dornum - Einbruch in Wohnhaus

Osteel - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Norden - Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Norden - Unfallzeuge gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Nach Brand in Sonderpostenmarkt: Polizei sucht Zeugen

Im Zusammenhang mit dem Brand eines Sonderpostenmarkts in Moordorf am 6. März ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Gegen 23 Uhr waren die Einsatzkräfte an dem genannten Freitag zu dem Großbrand an der Ekelser Straße alarmiert worden. Durch das Feuer entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können, sich unter 04941 606215 zu melden.

Dornum - Einbruch in Wohnhaus

In Dornum kam es am Montag zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich zwischen 14.30 Uhr und 16.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Utkiek. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Wertsachen und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Osteel - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz in Osteel. Auf einem frei zugänglichen landwirtschaftlichen Hof am Osteeler Altendeich haben Unbekannte einem Kalb auffällige Schnittverletzungen zugefügt. Dem Tier wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand vorsätzlich die Ohrspitzen abgetrennt. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 6. bis 16. März. Personen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Montag in Norden gestoppt. Der 37-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr auf dem Gehweg der Bahnhofstraße. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Unfallzeuge gesucht

Auf dem Parkplatz einer Freizeiteinrichtung am Dörper Weg in Norddeich hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. In dem Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 17.30 Uhr kollidierte eine Suzuki-Fahrerin mit einem schwarzen Hyundai. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und hinterließ vor Ort einen Zettel an dem Hyundai. Persönliche Daten zu dem Zeugen sind leider nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

Im Alten Postweg in Aurich kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 19.15 Uhr und 20.15 Uhr im Vorbeifahren einen braunen Citroen C4 Picasso am Straßenrand. Der Zusammenstoß ereignete sich in Höhe der Hausnummer 30. Der unbekannte Autofahrer flüchtete von der Örtlichkeit. Um eine Schadensregulierung bemühte er sich nicht. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215.

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