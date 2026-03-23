POL-AUR: Westerholt - Einkaufswagen durch Feuer beschädigt

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Aurich - Von Fahrbahn abgekommen Ein Autofahrer ist am Sonntag in Aurich von der Dornumer Straße abgekommen. Der 23-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr mit einem Audi in Fahrtrichtung Westerholt und verlor kurz vor der Einmündung zum Neustadtweg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Kurvenbereich kam er von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem angrenzenden Graben. ...

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