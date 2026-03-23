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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Einkaufswagen durch Feuer beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Einkaufswagen durch Feuer beschädigt

In Westerholt wurde am Dienstag ein Einkaufswagen mutwillig beschädigt. Gegen 17.30 Uhr zündelten bislang Unbekannte vor dem Eingangsbereich eines Lebensmittelmarkts an der Nordener Straße, sodass das Dach eines Kindereinkaufswagens Feuer fing. Die Flammen konnten glücklicherweise schnell gelöscht werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04971 926500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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