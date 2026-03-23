Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Norden - Kellerbrand

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Sonntag in Aurich von der Dornumer Straße abgekommen. Der 23-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr mit einem Audi in Fahrtrichtung Westerholt und verlor kurz vor der Einmündung zum Neustadtweg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Kurvenbereich kam er von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem angrenzenden Graben. Der 23-Jährige und seine Mitfahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Brandgeschehen

Norden - Kellerbrand

Im Keller eines Mehrparteienhauses in der Kirchstraße kam es am Sonntagabend zu einem Brandgeschehen. Gegen 19.20 Uhr wurde der Leitstelle eine Rauchentwicklung in einem Kellerabteil gemeldet und die Feuerwehr alarmiert. Insgesamt 21 Personen wurden aus dem Haus evakuiert und anschließend vom DRK betreut. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Kellerräume verhindern. Der entstandene Gebäudeschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die evakuierten Bewohner konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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