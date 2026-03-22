Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 22.03.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Versuchter Einbruch in Antiquitätengeschäft

In der Nacht zu Samstag versuchten bislang unbekannte Täter in einen Antiquitätenladen in der Wittmunder Straße in Wiesmoor einzudringen. Die Täter scheiterten an der Eingangstür, verursachten jedoch Sachschaden und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04941-6060 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Verkehrsgeschehen

Aurich/Südbrookmerland - Zwei Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis gestoppt

Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte in zwei getrennten Sachverhalten Pkw-Führer, die jeweils ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr, als eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw auf der Leerer Landstraße in Aurich zur Durchführung einer polizeilichen Verkehrskontrolle anhielt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 30‑jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Wenige Stunden später, gegen 12:30 Uhr, kontrollierten die Beamten einen weiteren Pkw, welcher im Friesenweg in Südbrookmerland geführt wurde. Auch hier ergab die Überprüfung, dass der 32‑jährige Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem ergab sich schnell der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Vortest bestätigte diesen Verdacht. Der Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Halbemond- Betrunkener Fahrzeugführer verunfallt

Auf der Nardörster Straße in Halbemond verunfallte am frühen Sonntagmorgen gegen 04:20 Uhr ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw. In Folge des Konsums alkoholischer Getränke kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten sowie einen Brückenpfeiler. Der Heranwachsende verletzte sich leicht und wurde im Krankenhaus versorgt. Vor Ort konnte eine erhebliche Alkoholbeeinflussung von deutlich über einem Promille festgestellt werde, so dass die Polizei eine Blutentnahme angeordnete und dem jungen Mann ein Ermittlungsverfahren eröffnete. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Eine Schadenssumme kann derzeitig nicht beziffert werden.

Leezdorf - Nach Unfall geflüchtet

In der Nacht zu Sonntag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Leezdorfer Straße / Kirchweg gegen 03:55 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr an der dortigen Bushaltestelle gegen mehrere Metallfahrradständer. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Ein Augenzeuge konnte beobachten, dass es sich bei dem unfallverursachenden Pkw um einen Audi A 4 gehandelt haben soll. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter Tel.: 04931/9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell