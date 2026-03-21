Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 21.03.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer in einer Nacht aus dem Verkehr gezogen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei in zwei voneinander unabhängigen Fällen Pkw-Führer, die unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen und dadurch absolut fahruntüchtig waren.

Im ersten Fall fiel den Beamten gegen 00:30 Uhr ein Fahrzeug auf, das durch unsichere Fahrweise auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich schnell der Verdacht einer Alkoholisierung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Nur wenige Stunden später stoppten die Einsatzkräfte einen weiteren Pkw-Führer, der ebenfalls deutliche Anzeichen alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit zeigte. Auch hier wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Beide Fahrzeugführer müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Alkohol am Steuer ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer darstellt und konsequent geahndet wird.

Aurich - Nach Schadensverursachung geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Freitag, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 16:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Orthopäden am Lüchtenburger Weg in Aurich. Ein bislang unbekannter Verursacher stieß mutmaßlich beim Ein-/Aussteigen mit der Fahrzeugtür gegen die rechte Fahrzeugseite eines auf dem Parkplatz abgestellten, schwarzen Subaru und verursachte dabei einen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941-6060) zu melden.

Trike-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Am vergangenen Donnerstag kam es im Ritzweg in Südbrookmerland zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Trike und einem Hundehalter. Gegen 12:30 Uhr fuhr der unbekannte Fahrer des Trikes in Fahrtrichtung Ekelser Straße an dem Passanten und seinem Hund vorbei und verfing sich dabei in der Hundeleine. Nachdem die Leine riss, setzte der Trike-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Tel: 04941-6060 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Freitagvormittag im Addingaster Weg in Norden zugetragen hat. Gegen 10:20 Uhr kam es im Addingaster Weg vor einem Lebensmittelgeschäft nach zuvor verbalen Streitigkeiten zu einer Körperverletzung. Eine Frau im Alter von 60 Jahren wurde hierbei leicht verletzt. Der Täter flüchtete im Anschluss mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 melden.

Verkehrsgeschehen

Hage - Transporter ohne Zulassung und Versicherungsschutz geführt

Am Freitag gegen 14:45 Uhr hat die Polizei einen 25-jährigen VW-Fahrer angehalten und kontrolliert. Der Fahrer konnte für den Transporter keinen gültigen Versicherungsschutz nachweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

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