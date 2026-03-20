Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Wittmund - Automat in Brand geraten
Landkreis Wittmund (ots)
Brandgeschehen
Wittmund - Automat in Brand geraten
In einer Bankfiliale in Wittmund kam es am Donnerstagabend zu einem Brandgeschehen. Gegen 21.50 Uhr löste die Brandmeldeanlage in dem Gebäude am Markt aus, weil ein Münzzählautomat Feuer gefangen hatte. Personen wurden nicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt das Feuer verursacht hat. Der Sachschaden liegt mindestens im fünfstelligen Euro-Bereich. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell