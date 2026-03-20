Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Automat in Brand geraten

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Wittmund - Automat in Brand geraten

In einer Bankfiliale in Wittmund kam es am Donnerstagabend zu einem Brandgeschehen. Gegen 21.50 Uhr löste die Brandmeldeanlage in dem Gebäude am Markt aus, weil ein Münzzählautomat Feuer gefangen hatte. Personen wurden nicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt das Feuer verursacht hat. Der Sachschaden liegt mindestens im fünfstelligen Euro-Bereich. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

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