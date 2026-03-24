Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund: Nach räuberischem Diebstahl am Pferdemarkt - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Landkreis Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Nach räuberischem Diebstahl am Pferdemarkt: Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Nach einem räuberischen Diebstahl am vorvergangenen Wochenende am Auricher Pferdemarkt meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg. Zwei Tatverdächtige sind festgenommen worden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-Jährigen und einen 24-Jährigen mit Wohnsitz in Aurich. Ihnen wird vorgeworfen, am Samstag, 14. März, in der Innenstadt einen 21-jährigen Mann gemeinschaftlich mit zwei weiteren Tätern körperlich angegriffen, zu Boden geschlagen und mehrfach getreten zu haben. Anschließend soll die vierköpfige Gruppe die Bauchtasche des Opfers entwendet haben. Die Ermittlungen gegen die beiden Mittäter dauern aktuell noch an.

In der vergangenen Woche wurden aufgrund der vorliegenden Beweislage durch die Staatsanwaltschaft Aurich zwei Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle beantragt und durch das Amtsgericht Aurich erlassen. Beamte der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund nahmen die beiden 23 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen am Freitag in Aurich fest. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnte zudem umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Die Auswertung dauert aktuell an.

Das Amtsgericht Aurich ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich gegen die Beschuldigten den Vollzug der Untersuchungshaft an. Die Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die polizeilichen Ermittlungen, auch zu möglichen Verbindungen zu weiteren Raubtaten, werden fortgeführt.

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