Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberisches Trio gesucht - Mann mit Steinen beworfen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem unbekannte Jugendliche versucht haben, am Donnerstagabend, 29. Januar 2026, einen Mann in der Altstadt auszurauben. Der 51-Jährige aus Gelsenkirchen wurde gegen 19.15 Uhr in der U-Bahn-Station am Musiktheater von drei Jugendlichen angesprochen und gefragt, ob er Geld wechseln könne. Als der Mann daraufhin sein Portemonnaie aus der Tasche holte, versuchte einer der Unbekannten, ihm dieses zu entwenden. Das misslang jedoch und einer der Täter schlug den 51-Jährigen, der anschließend zu Fuß flüchtete. Daraufhin nahm das Trio Steine aus dem Gleisbett und warf sie dem Flüchtenden hinterher, der aber nicht getroffen wurde.

Einer der Unbekannten soll eine cremefarbene Jacke getragen haben, eine weitere Beschreibung der Tatverdächtigen liegt der Polizei aktuell nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell