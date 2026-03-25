Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Fahrradcomputer gestohlen

Wiesmoor - Kraftstoff aus Baumaschinen gestohlen

Aurich - Unfallbeteiligter gesucht

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Fahrradcomputer gestohlen

Eine Vielzahl an Fahrradcomputern ist in den vergangenen Tagen auf Norderney gestohlen worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden auf der Insel von mindestens 16 E-Bikes die Bordcomputer abmontiert und entwendet. Die Täter konnten inzwischen ermittelt und die gestohlenen Bordcomputer wieder aufgefunden werden. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen sowie Geschädigte, sich unter 04932 92980 zu melden.

Wiesmoor - Kraftstoff aus Baumaschinen gestohlen

Auf einer Baustelle in Marcardsmoor ist in der Nacht zu Dienstag Kraftstoff gestohlen worden. Unbekannte entwendeten zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr hinter einem Tankstellengelände an der Wittmunder Straße rund 200 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Baumaschinen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallbeteiligter gesucht

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montag an einem Verkehrsunfall in Aurich beteiligt war. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Autofahrer gegen 9 Uhr auf dem Hoheberger Weg in Fahrtrichtung Innenstadt und wollte auf einem Schotterparkplatz nach rechts abbiegen. Auf dem Geh- und Radweg stieß er mit einem 20-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen. Der Autofahrer soll noch ausgestiegen und seine Hilfe angeboten haben. Der Radfahrer lehnte jedoch ab, sodass sich ihre Wege vor Ort trennten. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass der 20-Jährige sich verletzt hatte und bei dem Unfall sein Fahrrad beschädigt worden war. Der Autofahrer fuhr einen dunkleren Pkw, war etwa 40 bis 50 Jahre alt, trug eine Brille und hatte gräuliche kurze Haare. Er wird gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Auf der Auricher Straße (B 72) in Südbrookmerland hat sich am Dienstagabend ein Auffahrunfall ereignet. Gegen 22 Uhr fuhr eine 32-jährige Opel-Fahrer in Fahrtrichtung Emden und wollte in Höhe der Siebelshörner Straße nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie anhalten. Ein 50-jähriger Chevrolet-Fahrer bremste hier ihr noch rechtzeitig ab, doch ein nachfolgender 59-jähriger Ford-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Chevrolet auf, welcher durch den Aufprall auf den Opel geschoben wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.100 Euro.

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